Диверсанты — парапланеристы палестинского политического движения ХАМАС, пролетев 40 километров, приземлились в Израиле на военной базе Цалим.
Эта база защищает стратегическую атомную электростанцию. На данный момент там идёт бой, сообщает в своём Telegram-канале публицист Сергей Колясников.
"В остальном всё так же. Стрелковые бои, спорадические массовые беспорядки и взаимные обстрелы. Израиль складывает в Газе дом за домом, счёт жертв на сотни, гражданских, разумеется", — отмечает журналист.
Заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций предсказуемо "закончилось ничем", подытожил аналитик.
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