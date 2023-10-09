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Парапланеристы ХАМАС атаковали военную базу Израиля, которая защищает стратегическую АЭС

Силовые структуры

Диверсанты — парапланеристы палестинского политического движения ХАМАС, пролетев 40 километров, приземлились в Израиле на военной базе Цалим.

Парапланеристы ХАМАС атаковали военную базу Израиля, которая защищает стратегическую АЭС
Фото: https://www.elaosboa.com/

Эта база защищает стратегическую атомную электростанцию. На данный момент там идёт бой, сообщает в своём Telegram-канале публицист Сергей Колясников.

"В остальном всё так же. Стрелковые бои, спорадические массовые беспорядки и взаимные обстрелы. Израиль складывает в Газе дом за домом, счёт жертв на сотни, гражданских, разумеется", — отмечает журналист.

Заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций предсказуемо "закончилось ничем", подытожил аналитик.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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