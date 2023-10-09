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"Царьград": впереди главный конфликт начала XXI века, планете будет не до Украины

Силовые структуры

Спецоперация может закончиться очень скоро, ведь армии Украины будет просто нечем воевать.

"Царьград": впереди главный конфликт начала XXI века, планете будет не до Украины
Фото: https://t.me/RVvoenkor/20578

Замкомбрига десантников-штурмовиков "Ратибор" оценил ситуацию с западным производством снарядов.

"К весне следующего года ЕС должен выйти на производство 1 миллион снарядов в год. Даже если учесть, что 100 процентов этих снарядов они отдадут на Украину, в районе 2700 снарядов в день (окажется) на линии боевого соприкосновения. Фронт у нас сейчас чуть меньше 1000 километров. Украина тратила до наступления в районе 3000-5000 снарядов", — цитирует "Царьград" бойца.

Столько снарядов Евросоюз дать не может — впереди у него конфликт в Африке, и пустые арсеналы. Плюс самый главный конфликт начала века — Тайвань. Туда необходимы снаряды. А значит, снарядов нужно сверхмного, отметил "Ратибор".

И хоть США тоже увеличили собственное производство, но этого тоже мало. На весну 2024 год они выйдут на производство всего 80 тысяч снарядов в месяц, подытожил российский солдат.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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