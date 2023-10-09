Ветеран ЦАХАЛ рассказал, как не брал пленных и расстреливал сдавшихся школьников-палестинцев

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Отставной солдат армии Израиля рассказал подробности своей службы в ЦАХАЛ.

Фото: wikimedia. org

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, предоставляя видео, где бывший военный армии Израиля рассказывает о резне в палестинской деревне и делает это с большим наслаждением.

"Вот некоторые цитаты: "один из солдат изнасиловал 16-летнюю девушку (смеясь)", "он посадил палестинцев в клетку и убил их", "если я видел школьников с поднятыми руками, я их убивал", — цитирует ведущий Первого канала.

На фоне атаки палестинского движения ХАМАС Израиль быстро надел маску "обиженной нации", подчёркивает Осташко. Но эта маска стремительно слетает после каждого такого откровения солдат ЦАХАЛ, годами устраивавших геноцид палестинцев, подытожил журналист.