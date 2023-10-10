Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении объектов логистики при взрывах

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Одесской области прогремели взрывы. Есть повреждения на объектах логистической инфраструктуры, следует из заявления руководителя областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Фото: openverse

В ночь на 10 октября в ряде украинских регионов объявляли воздушную тревогу.

"Есть попадание по логистической инфраструктуре", — подтвердил Кипер в Telegram.

Подробной информации о повреждениях пока нет.

26 сентября власти Одесской области сообщали о взрывах в регионе. Во время атаки были поражены объекты портовой инфраструктуры, такие как здание пропуска и складские помещения. Помимо этого, загорелись шесть фур и порядка 30 грузовых автомобилей.