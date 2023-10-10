В Одесской области прогремели взрывы. Есть повреждения на объектах логистической инфраструктуры, следует из заявления руководителя областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.
В ночь на 10 октября в ряде украинских регионов объявляли воздушную тревогу.
"Есть попадание по логистической инфраструктуре", — подтвердил Кипер в Telegram.
Подробной информации о повреждениях пока нет.
26 сентября власти Одесской области сообщали о взрывах в регионе. Во время атаки были поражены объекты портовой инфраструктуры, такие как здание пропуска и складские помещения. Помимо этого, загорелись шесть фур и порядка 30 грузовых автомобилей.
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