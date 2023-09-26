В Одесской области прогремели взрывы, повреждена припортовая инфраструктура

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о взрывах на территории Измаильского района региона.

Фото: openverse

По его словам, в результате взрывов разрушены припортовые объекты. Он добавил, что после атаки возникли возгорания. К этому часу огонь остановлен.

"Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись", — подчеркнул Кипер в Telegram.

26 сентября взрывы также прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Какие именно объекты были поражены, пока не уточняется.

В ночь на 25 сентября армия РФ нанесла удары дронами и ракетами по гостинице в Одесской области, где находились иностранные наёмники и личный состав ВСУ. Кроме того, частично разрушены портовая инфраструктура и зернохранилище.