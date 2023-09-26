Руководитель военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о взрывах на территории Измаильского района региона.
По его словам, в результате взрывов разрушены припортовые объекты. Он добавил, что после атаки возникли возгорания. К этому часу огонь остановлен.
"Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись", — подчеркнул Кипер в Telegram.
26 сентября взрывы также прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Какие именно объекты были поражены, пока не уточняется.
В ночь на 25 сентября армия РФ нанесла удары дронами и ракетами по гостинице в Одесской области, где находились иностранные наёмники и личный состав ВСУ. Кроме того, частично разрушены портовая инфраструктура и зернохранилище.
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