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В Одесской области прогремели взрывы, повреждена припортовая инфраструктура

0:58
Силовые структуры

Руководитель военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о взрывах на территории Измаильского района региона.

В Одесской области прогремели взрывы, повреждена припортовая инфраструктура
Фото: openverse

По его словам, в результате взрывов разрушены припортовые объекты. Он добавил, что после атаки возникли возгорания. К этому часу огонь остановлен.

"Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись", — подчеркнул Кипер в Telegram.

26 сентября взрывы также прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Какие именно объекты были поражены, пока не уточняется.

В ночь на 25 сентября армия РФ нанесла удары дронами и ракетами по гостинице в Одесской области, где находились иностранные наёмники и личный состав ВСУ. Кроме того, частично разрушены портовая инфраструктура и зернохранилище.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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