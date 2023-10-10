Новый российский 300-мм управляемый реактивный снаряд 9М544 поразил боевую позицию зенитно-ракетных комплексов ВСУ С-300 на дальности в 170 км.
О технических решениях данного вооружения рассказал эксперт Евгений Даманцев.
По его словам, тут применяются новые высокоэнергетические разгонные двигатели, обеспечивающие увеличение тяги и среднетраекторной скорости. Дальность полёта обеспечивается ещё и за счёт режимов построения траекторий на большие дистанции, загруженных в инерциально-навигационные блоки. Именно они предусматривают увеличение маршевого участка траектории в верхних слоях стратосферы на скорости до 5-ти Махов, рассказывает аналитик.
Он особо отмечает, что выхода снаряда на цель обеспечивается под пикированием под углом в 85-90 градусов.
"Подобные углы недоступны для радаров подсвета и наведения украинских ЗРК С-300ПС и Patriot. Именно по этой причине мы наблюдаем регулярные эпизоды поражения зенитно-ракетных дивизионов украинских С-300ПС. Аналогичная участь ожидает и американский ЗРК "Patriot PAC-2". Не смогут эффективно противодействовать новым тульским 300-мм снарядам и зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, а также NASAMS-2", — цитирует Даманцева "Военное дело".
Единственными системами, кто способен перехватить снаряды русских РСЗО "Торнадо-С", являются "Patriot PAC-3MSE" (США) и SAMP-T (Франция). Но в случае массированных ударов нескольких батарей российского оружия у ПВО врага шансов нет, поскольку залпы ВС РФ просто перегрузят все западные системы, подытожил обозреватель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.