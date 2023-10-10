ЗРК Patriot и IRIS-T не могут противостоять "Торнадо-С" с новым "движком"

Новый российский 300-мм управляемый реактивный снаряд 9М544 поразил боевую позицию зенитно-ракетных комплексов ВСУ С-300 на дальности в 170 км.

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О технических решениях данного вооружения рассказал эксперт Евгений Даманцев.

По его словам, тут применяются новые высокоэнергетические разгонные двигатели, обеспечивающие увеличение тяги и среднетраекторной скорости. Дальность полёта обеспечивается ещё и за счёт режимов построения траекторий на большие дистанции, загруженных в инерциально-навигационные блоки. Именно они предусматривают увеличение маршевого участка траектории в верхних слоях стратосферы на скорости до 5-ти Махов, рассказывает аналитик.

Он особо отмечает, что выхода снаряда на цель обеспечивается под пикированием под углом в 85-90 градусов.

"Подобные углы недоступны для радаров подсвета и наведения украинских ЗРК С-300ПС и Patriot. Именно по этой причине мы наблюдаем регулярные эпизоды поражения зенитно-ракетных дивизионов украинских С-300ПС. Аналогичная участь ожидает и американский ЗРК "Patriot PAC-2". Не смогут эффективно противодействовать новым тульским 300-мм снарядам и зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, а также NASAMS-2", — цитирует Даманцева "Военное дело".

Единственными системами, кто способен перехватить снаряды русских РСЗО "Торнадо-С", являются "Patriot PAC-3MSE" (США) и SAMP-T (Франция). Но в случае массированных ударов нескольких батарей российского оружия у ПВО врага шансов нет, поскольку залпы ВС РФ просто перегрузят все западные системы, подытожил обозреватель.