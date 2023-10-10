MWM: Россия нарастила производство Су-34М после успешных миссий на Украине

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские предприятия в четыре раза увеличили темпы производства боевых самолётов Су-34М после их успешного применения в зоне спецоперации. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По информации американского журнала, недавно Россия вооружила Су-34 гиперзвуковыми баллистическими ракетами "Кинжал". Отмечается, что теперь истребители способны уничтожать цели на дистанции до двух тысяч километров.

"Установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса", — подчёркивается в публикации.

Как пояснили авторы материала, эти боевые самолёты поразили несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot в ходе СВО.

Ранее военный аналитик Александр Пылаев в интервью Pravda.Ru предположил, что целью российских Су-34 с "Кинжалами" станут логистические узлы украинской армии. По мнению эксперта, истребитель ВС РФ способен представлять такую угрозу для ВСУ, как фактор неожиданности.