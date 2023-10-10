Российские предприятия в четыре раза увеличили темпы производства боевых самолётов Су-34М после их успешного применения в зоне спецоперации. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
По информации американского журнала, недавно Россия вооружила Су-34 гиперзвуковыми баллистическими ракетами "Кинжал". Отмечается, что теперь истребители способны уничтожать цели на дистанции до двух тысяч километров.
"Установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса", — подчёркивается в публикации.
Как пояснили авторы материала, эти боевые самолёты поразили несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot в ходе СВО.
Ранее военный аналитик Александр Пылаев в интервью Pravda.Ru предположил, что целью российских Су-34 с "Кинжалами" станут логистические узлы украинской армии. По мнению эксперта, истребитель ВС РФ способен представлять такую угрозу для ВСУ, как фактор неожиданности.
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