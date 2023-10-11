Ищенко: пока нет риска применения РФ тактического ядерного оружия на Украине

Натовские ракеты ATACMS и Taurus — весьма ощутимая угроза от Запада.

Фото: Коллаж Александра Шторма

А на вопрос, ответит ли Россия практическим ядерного оружия, ответил политолог и историк Ростислав Ищенко.

Он убеждён, что западная коалиция была бы безусловно рада, если бы ВС РФ ударили по Украине тактическим ядерным оружием. А поскольку даже наши союзники выскажут негативную реакцию, Москва его применять не собирается.

"Даже если РФ и применит тактическое ядерное оружие. то от этого толку не будет никакого. Тактическое ЯО по своим характеристикам вполне соответствует высокоточному боеприпасу. Урон будет примерно такой же. Но вот крику о том, что РФ развязала ядерную войну будет более чем достаточно. Подорвать свои позиции в мире этим очень просто. У нас что, простой силы не хватает додавить Украину?" — спрашивает эксперт.

И поэтому российская армия не собирается его применять, до тех пор, пока это оружие не примет против нас, или пока не создастся критическая угрожающая ситуация для нашей государственности, отметил обозреватель. Правда, тогда ВС РФ применит уже не тактическое, стратегическое ядерное оружия.

Но Кремль не раз заявлял, что Украина готовит провокацию с грязным ядерной бомбы.

"Так зачем делать то, чего от нас и добиваются?" — цитирует аналитика "Военное дело".