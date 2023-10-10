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На украинском военном аэродроме Долгинцево уничтожен очередной Су-25

Силовые структуры

На Украине военный аэродром Долгинцево был опять разбит российской армией.

На украинском военном аэродроме Долгинцево уничтожен очередной Су-25
Фото: wikinedia commons

Там был уничтожен очередной штурмовик Су-25 ВСУ, сообщает военный корреспондент Андрей Руденко. В этот раз ВС РФ применяли беспилотник с дальностью поражения 120 километров.

Сам украинский аэродром находится в 70 километрах от линии боевого соприкосновения, что ранее делало его почти недоступной целью для барражирующих боеприпасов.

На данный момент российские беспилотники, включая разведывательные БПЛА, достают неприятеля на любой дистанции.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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