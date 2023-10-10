На украинском военном аэродроме Долгинцево уничтожен очередной Су-25

На Украине военный аэродром Долгинцево был опять разбит российской армией.

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Там был уничтожен очередной штурмовик Су-25 ВСУ, сообщает военный корреспондент Андрей Руденко. В этот раз ВС РФ применяли беспилотник с дальностью поражения 120 километров.

Сам украинский аэродром находится в 70 километрах от линии боевого соприкосновения, что ранее делало его почти недоступной целью для барражирующих боеприпасов.

На данный момент российские беспилотники, включая разведывательные БПЛА, достают неприятеля на любой дистанции.