Советник главы ДНР рассказал, что военные ВС России подошли к рубежу села Бердычи северо-западнее Авдеевки

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По информации советника главы ДНР Яна Гагина, российские военные подошли к селу Бердычи на северо-запад от Авдеевки. Взяв контроль над этим населенным пунктом, будет возможность контролировать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли. Это один из фланговых населенных пунктов, зайдя и контролируя который можно будет контролировать <…> и эти пути снабжения", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Также он отметил, что началась масштабная операция по освобождению Авдеевки. Российские военные планируют окружить город, как это было с Соледаром и Артемовском. Чтобы минимизировать риски, российские военные предпочитают избегать прямых столкновений в городе.

Авдеевка — это укреплённый город в ДНР, находящийся под контролем Киева, и с его территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка.