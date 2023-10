Your browser does not support the audio element.

По информации советника главы ДНР Яна Гагина, российские военные подошли к селу Бердычи на северо-запад от Авдеевки. Взяв контроль над этим населенным пунктом, будет возможность контролировать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.