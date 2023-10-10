Российские военные осуществили прорыв украинской обороны у посёлка Бердичи под Авдеевкой

Российским подразделениям удалось прорваться через оборону ВСУ на северном фланге вблизи посёлка Бердичи на Авдеевском направлении в ДНР.

Фото: Openverse

Об этом проинформировал Telegram-канал "RT на русском", ссылаясь на 105-й стрелковый полк Народной Милиции ДНР.

В стрелковом полку Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ отступают под натиском ВС РФ, сражение с украинскими войсками сейчас происходят на окраине населённого пункта.

Уточняется, что российские военные осуществили встречную атаку с южного фланга Авдеевского направления.

В Народной милиции ДНР считают, что результатом этих событий может стать "Авдеевский котёл".

До этого советник главы ДНР Ян Гагин проинформировал об оставлении позиций на первой линии обороны у Авдеевки бойцами ВСУ.