Российским подразделениям удалось прорваться через оборону ВСУ на северном фланге вблизи посёлка Бердичи на Авдеевском направлении в ДНР.
Об этом проинформировал Telegram-канал "RT на русском", ссылаясь на 105-й стрелковый полк Народной Милиции ДНР.
В стрелковом полку Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ отступают под натиском ВС РФ, сражение с украинскими войсками сейчас происходят на окраине населённого пункта.
Уточняется, что российские военные осуществили встречную атаку с южного фланга Авдеевского направления.
В Народной милиции ДНР считают, что результатом этих событий может стать "Авдеевский котёл".
До этого советник главы ДНР Ян Гагин проинформировал об оставлении позиций на первой линии обороны у Авдеевки бойцами ВСУ.
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