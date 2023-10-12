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В польском Кракове формируются антиукраинские отряды

Силовые структуры

Активисты из польского Кракова сформировали подразделения добровольцев, задерживающих нарушителей среди эмигрантов из Украины и передают их правоохранителям для депортации.

В польском Кракове формируются антиукраинские отряды
Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.

За полтора года украинские беженцы так достали граждан Польши, что они начали собирать "народные дружины", чтобы таким гостям противостоять.

Отмечается, что главным образом среди нарушителей взрослые мужчины призывного возраста, являющиеся потенциальным "мясом" для украинской армии.

"Чёрт побери, что эти украинские ребята делают здесь? Они должны воевать на фронте, а не сидеть под защитой!" — пишут возмущённые поляки.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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