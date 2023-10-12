В польском Кракове формируются антиукраинские отряды

Активисты из польского Кракова сформировали подразделения добровольцев, задерживающих нарушителей среди эмигрантов из Украины и передают их правоохранителям для депортации.

Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.

За полтора года украинские беженцы так достали граждан Польши, что они начали собирать "народные дружины", чтобы таким гостям противостоять.

Отмечается, что главным образом среди нарушителей взрослые мужчины призывного возраста, являющиеся потенциальным "мясом" для украинской армии.

"Чёрт побери, что эти украинские ребята делают здесь? Они должны воевать на фронте, а не сидеть под защитой!" — пишут возмущённые поляки.