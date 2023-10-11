ВС РФ демонстрируют чудеса техусовершенствования дронов "Ланцет".
На это уже пожаловались в украинской армии.
"В России всё активнее модернизируют беспилотники, и те теперь долетают дальше. Если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полёта увеличились до 60-70 км!" — заявила спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.
Сегодня количество атак БПЛА с левого берега Днепра растёт. Дроны-камикадзе "Ланцет" уже применили по меньшей мере 500 целям.
Они эффективны, поскольку их можно применять с минимального расстояния, а также на значительном удалении. Мотор беспилотника почти невозможно услышать, а малозаметность позволяет практически полностью исключить его перехват.
"Ланцет" можно применять в любую погоду и в любое время года.
Ими уничтожаются миномёты, гаубицы М-777 и иные орудия артиллерии. В списке целей есть также натовские танки Leopard 2, броневики Bradley, ЗРК IRIS-T SLM и "Стрела-10". Плюс САУ: американская М109, немецкая PzH-2000, французская CAESAR и польская Krab, боевые катера ВСУ.
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