В ВСУ пожаловались, что Россия демонстрирует чудеса усовершенствования "Ланцетов"

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ демонстрируют чудеса техусовершенствования дронов "Ланцет".

Фото: wikimedia.com

На это уже пожаловались в украинской армии.

"В России всё активнее модернизируют беспилотники, и те теперь долетают дальше. Если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полёта увеличились до 60-70 км!" — заявила спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

Сегодня количество атак БПЛА с левого берега Днепра растёт. Дроны-камикадзе "Ланцет" уже применили по меньшей мере 500 целям.

Они эффективны, поскольку их можно применять с минимального расстояния, а также на значительном удалении. Мотор беспилотника почти невозможно услышать, а малозаметность позволяет практически полностью исключить его перехват.

"Ланцет" можно применять в любую погоду и в любое время года.

Ими уничтожаются миномёты, гаубицы М-777 и иные орудия артиллерии. В списке целей есть также натовские танки Leopard 2, броневики Bradley, ЗРК IRIS-T SLM и "Стрела-10". Плюс САУ: американская М109, немецкая PzH-2000, французская CAESAR и польская Krab, боевые катера ВСУ.