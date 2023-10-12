Российская армия прорывает оборонительные рубежи украинский войск и приступает к созданию котлов для боевиков ВСУ. Об этом сообщил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.
По его словам, подразделения РФ активно продвигаются в зоне СВО, реализуя прорывы на разных направлениях. Он отметил, что Киев не знает, чем "затыкать дыры". Как подчеркнул экс-разведчик, Украина уже сталкивается с крахом на поле боя, а российские войска демонстрируют силу.
"Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас", — уточнил Риттер в эфире программы Ask the Inspector.
Он убеждён: Россия подаёт сигнал Североатлантическому альянсу о мощи своей армии и её серьёзной подготовке к боевым действиям.
Ранее Риттер заявил, что войска НАТО быстро потерпят поражение, если начнут прямое противостояние с российской армией.
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