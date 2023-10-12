WP: Израиль отказался от прекращения авиаударов в зоне между Сектором Газа и Египтом

Израиль отказывается от прекращения атак в приграничной зоне между Газой и Египтом, несмотря на просьбы остановить авиационные удары для формирования гуманитарного коридора, пишет Washington Post.

Фото: openverse

По информации издания, из приграничной зоны сейчас проблематично вывезти мирных жителей или доставить им продукты питания. Как отметили западные чиновники на условиях анонимности, власти Израиля категорично отказываются прекращать авиаудары.

"Нам всем сказали одно и то же. Категоричное "нет" от израильтян", — подчёркивается в публикации.

Ранее журналисты Jerusalem Post сообщили об ударе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по элитному подразделению ХАМАС, которое "возглавляло" субботнюю ракетную атаку на израильские города.

11 октября российский президент Владимир Путин заявил, что между Палестиной и Израилем развернулось "большое ожесточение". Глава РФ призвал свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.