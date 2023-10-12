Ночью 12 октября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали элитное подразделение палестинского движения ХАМАС "Нохба" в Секторе Газа.
Как отмечает Jerusalem Post, военные, входящие в состав "Нохбы", курировали массированную ракетную атаку ХАМАС на израильские города в минувшую субботу, 7 октября.
"Элитное подразделение "Нохба", по которому были нанесены удары, возглавляло субботнюю атаку", — сказано в публикации.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о "большом ожесточении" в ходе конфликта между Палестиной и Израилем. Он призвал оставить в покое женщин и детей, а также минимизировать потери среди гражданских.
В Минздраве Израиля заявили, что госучреждения страны не будут лечить бойцов ХАМАС, пострадавших в результате боевых действий с израильской армией обороны (ЦАХАЛ).
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