JP: истребители Израиля ударили по элитному подразделению ХАМАС "Нохба"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью 12 октября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали элитное подразделение палестинского движения ХАМАС "Нохба" в Секторе Газа.

Фото: Openverse

Как отмечает Jerusalem Post, военные, входящие в состав "Нохбы", курировали массированную ракетную атаку ХАМАС на израильские города в минувшую субботу, 7 октября.

"Элитное подразделение "Нохба", по которому были нанесены удары, возглавляло субботнюю атаку", — сказано в публикации.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о "большом ожесточении" в ходе конфликта между Палестиной и Израилем. Он призвал оставить в покое женщин и детей, а также минимизировать потери среди гражданских.

В Минздраве Израиля заявили, что госучреждения страны не будут лечить бойцов ХАМАС, пострадавших в результате боевых действий с израильской армией обороны (ЦАХАЛ).