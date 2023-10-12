Большая проблема киевского режима — отказники, которые сейчас составляют 10 процентов от общегоколичества мобилизантов.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива.
"Военнослужащие уходят в отпуск или попросту сбегают в тыл и пишут заявления отказа в полицию, добровольно подвергая себя уголовной ответственности предусматривающей тюремный срок от 3-х до 5-ти лет", — отмечает бывших депутат Верховной рады.
По его словам, такой способ избежать гибели приобрёл уже массовый характер. В украинском обществе созревают протестные настроения, перерастающие в бунты.
Триггером станет убийство сотрудников военкоматов, что постоянно обсуждается среди населения Западной Украины, как мера защиты собственной жизни, поскольку на руках немало оружия, подытожил Кива.
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