Проблема режима Зеленского — отказники, составляющие 10 процентов от общего числа мобилизованных

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Большая проблема киевского режима — отказники, которые сейчас составляют 10 процентов от общегоколичества мобилизантов.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива.

"Военнослужащие уходят в отпуск или попросту сбегают в тыл и пишут заявления отказа в полицию, добровольно подвергая себя уголовной ответственности предусматривающей тюремный срок от 3-х до 5-ти лет", — отмечает бывших депутат Верховной рады.

По его словам, такой способ избежать гибели приобрёл уже массовый характер. В украинском обществе созревают протестные настроения, перерастающие в бунты.

Триггером станет убийство сотрудников военкоматов, что постоянно обсуждается среди населения Западной Украины, как мера защиты собственной жизни, поскольку на руках немало оружия, подытожил Кива.