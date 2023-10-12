Очередные видеокадры реального боя предоставили с передовой, где бойцы российской армии на Запорожском фронте уничтожают штурмовиков Вооружённых сил Украины у посёлка Работино.

Кадры объективного контроля бойцов спецназа РФ "Осман" с Ореховского фронта.

На видео можно наблюдать работу артиллеристов 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа.

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