К западному берегу полуострова Крым прибило труп боевика ГУР Украины.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Напомним, неделю назад украинская ДРГ попыталась высадиться на в Крыму, чтобы отснять "переможный" видеоролик с флагами Украины. Вся группа была уничтожена. Одного националиста взяли в плен.
На теле найденного диверсанта были замечены весьма странные вещи — гематома на затылке и пулевое ранение в голову (пуля вошла рядом с глазом).
Армия России в ближний бой не вступала, огонь вёлся издалека, что объяснило бы попадание в голову, однако гематома на затылке может указывать на то, что боевика оглушили, а потом застрелили свои же, подытожил ведущий Первого канала.
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