К западному побережью Крыма прибило труп "контрнаступателя" из ГУР Украины

К западному берегу полуострова Крым прибило труп боевика ГУР Украины.

Фото: https://t.me/krimski

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Напомним, неделю назад украинская ДРГ попыталась высадиться на в Крыму, чтобы отснять "переможный" видеоролик с флагами Украины. Вся группа была уничтожена. Одного националиста взяли в плен.

На теле найденного диверсанта были замечены весьма странные вещи — гематома на затылке и пулевое ранение в голову (пуля вошла рядом с глазом).

Армия России в ближний бой не вступала, огонь вёлся издалека, что объяснило бы попадание в голову, однако гематома на затылке может указывать на то, что боевика оглушили, а потом застрелили свои же, подытожил ведущий Первого канала.