Прямое попадание: российский вертолет уничтожил танк ВСУ под Запорожьем

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военная авиация РФ продолжать выполнять свою работу, уничтожая военную технику ВСУ.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Видеокадры работы экипажа разведывательного ударного вертолёта ВКС России Ка-52 опубликовало Министерство обороны России в своём Telegram-канале.

В этот раз кадры демонстрируют, как управляемая ракета уничтожила танк Вооружённых сил России, который пытался под прикрытием лесополосы на Запорожском фронте вести огонь.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения штурмовых групп ВСУ у Работино.