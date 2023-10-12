Военная авиация РФ продолжать выполнять свою работу, уничтожая военную технику ВСУ.
Видеокадры работы экипажа разведывательного ударного вертолёта ВКС России Ка-52 опубликовало Министерство обороны России в своём Telegram-канале.
В этот раз кадры демонстрируют, как управляемая ракета уничтожила танк Вооружённых сил России, который пытался под прикрытием лесополосы на Запорожском фронте вести огонь.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения штурмовых групп ВСУ у Работино.
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ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.