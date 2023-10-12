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Прямое попадание: российский вертолет уничтожил танк ВСУ под Запорожьем 

0:37
Силовые структуры

Военная авиация РФ продолжать выполнять свою работу, уничтожая военную технику ВСУ.

Прямое попадание: российский вертолет уничтожил танк ВСУ под Запорожьем 
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Видеокадры работы экипажа разведывательного ударного вертолёта ВКС России Ка-52 опубликовало Министерство обороны России в своём Telegram-канале.

В этот раз кадры демонстрируют, как управляемая ракета уничтожила танк Вооружённых сил России, который пытался под прикрытием лесополосы на Запорожском фронте вести огонь.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения штурмовых групп ВСУ у Работино.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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