С начала сентября 2023 года российские миротворцы свернули семь постов наблюдения и 15 временных наблюдательных пунктов в районах Аскеран, Шуша, Мартуни и Мардакерт в Нагорном Карабахе. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
"При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населённых пунктов Нагорного Карабаха", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в течение одних суток был демонтирован один наблюдательный пост миротворцев РФ в Шушинском районе. Сообщается, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
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