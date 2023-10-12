Минобороны РФ сообщило, что миротворцы с 19 сентября свернули семь наблюдательных постов в Карабахе

С начала сентября 2023 года российские миротворцы свернули семь постов наблюдения и 15 временных наблюдательных пунктов в районах Аскеран, Шуша, Мартуни и Мардакерт в Нагорном Карабахе. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

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"При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населённых пунктов Нагорного Карабаха", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение одних суток был демонтирован один наблюдательный пост миротворцев РФ в Шушинском районе. Сообщается, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.