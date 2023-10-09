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Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

0:48
Силовые структуры

Артиллерийская установка "Мста-Б", принадлежащая Центральному военному округу ВС РФ, успешно уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Фото: "File:Особовий склад батарей здійснює бойові стрільби зі штатних артилерійських засобів — гаубиць 2А65 «Мста-Б».jpg" by Міністерство оборони України is licensed under CC BY 4.0.

"Военнослужащие расчёта буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", — сообщили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, артиллерийские расчёты "Мста-Б" выполняют огневую поддержку пехоты на разных направлениях, поражая как плановые, так и внеплановые цели на различных расстояниях.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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