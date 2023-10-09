Артиллерийская установка "Мста-Б", принадлежащая Центральному военному округу ВС РФ, успешно уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.
"Военнослужащие расчёта буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", — сообщили в оборонном ведомстве.
По информации Минобороны, артиллерийские расчёты "Мста-Б" выполняют огневую поддержку пехоты на разных направлениях, поражая как плановые, так и внеплановые цели на различных расстояниях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.