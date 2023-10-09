Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Артиллерийская установка "Мста-Б", принадлежащая Центральному военному округу ВС РФ, успешно уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Фото: "File:Особовий склад батарей здійснює бойові стрільби зі штатних артилерійських засобів — гаубиць 2А65 «Мста-Б».jpg" by Міністерство оборони України is licensed under CC BY 4.0.

"Военнослужащие расчёта буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", — сообщили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, артиллерийские расчёты "Мста-Б" выполняют огневую поддержку пехоты на разных направлениях, поражая как плановые, так и внеплановые цели на различных расстояниях.