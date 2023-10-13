Российские Вооруженные силы продолжают уничтожать портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях Украины.
Как сообщает ряд Telegram-каналов, сегодня, 13 октября, там были зафиксированы прилёты российских ракет.
Помимо этого, взрывы были слышны в населённом пункте Курахово Донецкой Народной республики, который пока находится под контролем киевского режима.
"Ответы за террористические атаки на Брянск и Белгород не заставили себя долго ждать", — комментируют ситуацию у себя в Telegram-канале военные корреспонденты.
Ранее сообщалось, что российская армия под Авдеевкой ведёт активные наступательные действия. Именно отсюда все эти девять лет киевская власть обстреливала мирных жителей города Донецка.
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