Волна очередных ночных взрывов прошла в Одессе и Николаеве

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооруженные силы продолжают уничтожать портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях Украины.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Как сообщает ряд Telegram-каналов, сегодня, 13 октября, там были зафиксированы прилёты российских ракет.

Помимо этого, взрывы были слышны в населённом пункте Курахово Донецкой Народной республики, который пока находится под контролем киевского режима.

"Ответы за террористические атаки на Брянск и Белгород не заставили себя долго ждать", — комментируют ситуацию у себя в Telegram-канале военные корреспонденты.

Ранее сообщалось, что российская армия под Авдеевкой ведёт активные наступательные действия. Именно отсюда все эти девять лет киевская власть обстреливала мирных жителей города Донецка.