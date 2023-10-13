Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль погибшего бойца отправится на помощь в зону СВО под Новосибирском
Учёные обнаружили защитный механизм белка с большими перспективами для лечения рака
Как лучше всего хранить чеснок: нужны два простых предмета
Хирург Голоднев: тюменки чаще всего увеличивают грудь и корректируют нос
Профессор Татьяна Руженцова советует не болеть без больничного
Метеоролог Вильфанд сообщил о приходе бабьего лета в несколько регионов России
Силовики в Хабаровском крае уничтожили более тонны чëрной икры
Омский военный суд приговорил уклониста к 5,5 годам колонии
Политолог Ванифатов раскрыл, сколько людей удастся спасти в Москве во время ядерной атаки

Будет ли котёл в Авдеевке, покажут ближайшие 5-7 дней наступления ВС РФ

Силовые структуры

Российская армия продолжает штурмовать Авдеевку. Но если интенсивность атак ВС РФ и снизилась, то можно сказать, что шторм стал более продуманным.

Будет ли котёл в Авдеевке, покажут ближайшие 5-7 дней наступления ВС РФ
Фото: Официальный сайт Минобороны России

ВСУ вынуждены вскрыть свои позиции, после чего они российская армия ударила и националисты отступили.

К третьему дня обороны боевики уже экономят снаряды, поскольку логистика под огневым контролем России. Националисты сейчас делают ставку только на снайперов, пулеметчиков и АГС. Однако задачи российской армии, не взять штурмом Авдеевку, а захватить её в "котёл".

"Мы перерезали ж/д сообщение с Курахово, по которому поставлялись боеприпасы и подкрепление, идут жестокие бои в районе Бердычей и Степного. Мы продолжаем продвигаться к Ласточкино, перерезав трассу южнее гостиничного комплекса, который украинцы за 8 лет превратили в мощный укрепрайон. Бьём по станции Очеретино, сегодня был уничтожен эшелон. Заняли 235-ю высоту (террикон), под обстрелами почти все дороги к Авдеевке ", — рассказывает военный корреспондент Александр Матюшин.

Наиболее боеспособная часть украинской армии — это 1-я бригада спецназа ВСУ, состоящая из наёмников НАТО. Но в связи с нехваткой солдат, эту бригаду кидают на все участки российского наступления.

Как сообщают с места, в окружённой Авдеевке может оказаться не менее 11 тысяч боевиков ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года

В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии
Соколов высказался о Белом
Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк Смутное время порождает новых кликуш Сергей Лебедев В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector Любовь Степушова
Под Волгоградом волонтёр из Челябинска обвинил сотрудника ГИБДД в скрытой поддержке ВСУ
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Последние материалы
Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд
Дарья Митина: Израиль превратит сектор Газа в пыль
Учёные обнаружили защитный механизм белка с большими перспективами для лечения рака
Как лучше всего хранить чеснок: нужны два простых предмета
Хирург Голоднев: тюменки чаще всего увеличивают грудь и корректируют нос
Профессор Татьяна Руженцова советует не болеть без больничного
Метеоролог Вильфанд сообщил о приходе бабьего лета в несколько регионов России
Силовики в Хабаровском крае уничтожили более тонны чëрной икры
Омский военный суд приговорил уклониста к 5,5 годам колонии
Политолог Ванифатов раскрыл, сколько людей удастся спасти в Москве во время ядерной атаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников