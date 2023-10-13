Будет ли котёл в Авдеевке, покажут ближайшие 5-7 дней наступления ВС РФ

Российская армия продолжает штурмовать Авдеевку. Но если интенсивность атак ВС РФ и снизилась, то можно сказать, что шторм стал более продуманным.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

ВСУ вынуждены вскрыть свои позиции, после чего они российская армия ударила и националисты отступили.

К третьему дня обороны боевики уже экономят снаряды, поскольку логистика под огневым контролем России. Националисты сейчас делают ставку только на снайперов, пулеметчиков и АГС. Однако задачи российской армии, не взять штурмом Авдеевку, а захватить её в "котёл".

"Мы перерезали ж/д сообщение с Курахово, по которому поставлялись боеприпасы и подкрепление, идут жестокие бои в районе Бердычей и Степного. Мы продолжаем продвигаться к Ласточкино, перерезав трассу южнее гостиничного комплекса, который украинцы за 8 лет превратили в мощный укрепрайон. Бьём по станции Очеретино, сегодня был уничтожен эшелон. Заняли 235-ю высоту (террикон), под обстрелами почти все дороги к Авдеевке ", — рассказывает военный корреспондент Александр Матюшин.

Наиболее боеспособная часть украинской армии — это 1-я бригада спецназа ВСУ, состоящая из наёмников НАТО. Но в связи с нехваткой солдат, эту бригаду кидают на все участки российского наступления.

Как сообщают с места, в окружённой Авдеевке может оказаться не менее 11 тысяч боевиков ВСУ.