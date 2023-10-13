Продолжаются тяжелые бои на Авдеевском направлении. Но несмотря ни на что, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурмовать этот укреплённый район ВСУ.
Из-за этого киевская власть срочно перебрасывает резервы с Артёмовского фронта, но и эта попытка не сможет сдержать наступление российской армии.
"Поступок опрометчивый и почти бесполезный. Перетаскивание резервов с направления на направление не приведет к победам, а лишь породит новые потери личного состава", — заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Ранее сообщалось, что ночью 13 октября российские войска нанесли очередной ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева.
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В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.