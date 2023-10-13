️ВСУ бросают в Авдеевку резервы с других направлений из-за мощного наступления русских

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжаются тяжелые бои на Авдеевском направлении. Но несмотря ни на что, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурмовать этот укреплённый район ВСУ.

Фото: Всероссийское казачье общество

Из-за этого киевская власть срочно перебрасывает резервы с Артёмовского фронта, но и эта попытка не сможет сдержать наступление российской армии.

"Поступок опрометчивый и почти бесполезный. Перетаскивание резервов с направления на направление не приведет к победам, а лишь породит новые потери личного состава", — заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Ранее сообщалось, что ночью 13 октября российские войска нанесли очередной ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева.