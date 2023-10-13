Военкор Сладков о заявленном наступлении армии РФ: это не наступление

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил, что такое настоящее наступление. Попытки ВС РФ взять Авдеевку он наступлением не считает.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Сладков прокомментировал новость о том, что наступление ВСУ прекращено, и теперь Россия пошла в наступление.

"Я не стал бы так категорично заявлять", — выразил своё мнение военкор, отметив, что "это не наступление".

Он призвал дождаться сообщений военных о своих успехах. Так как они молчат, Сладков сделал вывод, что Авдеевка не окружена.

Военкор рассказал, что противник пока не бежит, а Киев не просит переговоров.

"Да, на Запорожье враг прёт изо всех сил", — написал Сладков в своём Telegram-канале.

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