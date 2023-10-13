Военный корреспондент Александр Сладков объяснил, что такое настоящее наступление. Попытки ВС РФ взять Авдеевку он наступлением не считает.
Сладков прокомментировал новость о том, что наступление ВСУ прекращено, и теперь Россия пошла в наступление.
"Я не стал бы так категорично заявлять", — выразил своё мнение военкор, отметив, что "это не наступление".
Он призвал дождаться сообщений военных о своих успехах. Так как они молчат, Сладков сделал вывод, что Авдеевка не окружена.
Военкор рассказал, что противник пока не бежит, а Киев не просит переговоров.
"Да, на Запорожье враг прёт изо всех сил", — написал Сладков в своём Telegram-канале.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, что легче снести украинский город, чем взять его.
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