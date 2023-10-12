Александр Ходаковский объяснил, может ли российская армия брать города Украины, не разрушая их.
Комбат "Востока" рассказал, что брать город так, чтобы от него что-то осталось, непросто.
Он отметил, что для захвата украинских городов нужно окружить город и лишить его снабжения в надежде на то, что противник сдастся.
"Если действовать фронтально, то очередные бахмуты будет проще снести и построить заново", — объяснил военачальник.
Ходаковский подчеркнул, что ВСУ закрепились и имеют выстроенную оборону.
"Каждый город будет нам сопротивляться вполне эффективно, а мы будем биться о города, как головой о стену", — выразил свое мнение полковник.
Он выразил надежду на то, что внутренние украинские процессы будут идти России на руку.
Ранее Ходаковский призвал не надеяться на сокращении помощи Украине.
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