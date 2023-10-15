Мировые СМИ массово распространили фейк о применении ЦАХАЛ лазерного оружия

Мировые СМИ массово написало о таинственном уникальном оружии армии Израиля, которое она примениля якобы против палестинцев в секторе Газа.

Фото: US Navy

Однако позже израильский журналист Итай Блюменталь посмеялся над слухами о липовом оружии, опровергнув информацию.

В социальных сетях публицист подчеркнул, что источники в сфере безопасности не подтвердили использования ЦАХАЛ системы противоракетной обороны "Железный луч".

Видеоролик, на котором, как утверждалось, было показано применение лазера во время ракетной атаки, уже давно были опубликованы в Интернете.

Ранее СМИ перечисляли "жуткие" возможности и характеристики "Железного луча". Сообщалось, что уничтожает боеснаряды, которые являются слишком маленькими, чтобы их заметила система ПВО "Железный купол".