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Мировые СМИ массово распространили фейк о применении ЦАХАЛ лазерного оружия

Силовые структуры

Мировые СМИ массово написало о таинственном уникальном оружии армии Израиля, которое она примениля якобы против палестинцев в секторе Газа.

Мировые СМИ массово распространили фейк о применении ЦАХАЛ лазерного оружия
Фото: US Navy

Однако позже израильский журналист Итай Блюменталь посмеялся над слухами о липовом оружии, опровергнув информацию.

В социальных сетях публицист подчеркнул, что источники в сфере безопасности не подтвердили использования ЦАХАЛ системы противоракетной обороны "Железный луч".

Видеоролик, на котором, как утверждалось, было показано применение лазера во время ракетной атаки, уже давно были опубликованы в Интернете.

Ранее СМИ перечисляли "жуткие" возможности и характеристики "Железного луча". Сообщалось, что уничтожает боеснаряды, которые являются слишком маленькими, чтобы их заметила система ПВО "Железный купол".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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