Палестинцы используют оружие, которое США отправили Киеву только для применения на Украине

Группировка ХАМАС использует в секторе Газа оружие, которое Вашингтон отправил Украине только для применения на территории страны.

Фото: mil.ru

Так, на ролике, опубликованном СМИ, можно видеть, что солдаты держат в руках автоматы М4 производства США. По словам аналитиков, кроме этих автоматических винтовок, Киев запросто мог передать членам мусульманского движения Сектора газа и ракеты "Стингер". Всего ВСУ получили от Пентагона свыше полутора тысяч ЗРК и снарядов к ним.

Как сообщает украинский Telegram-канал "Медиакиллер", вопрос, куда пропадает оружие Запада, предназначенное для украинской армии, витает в воздухе уже давно. Ещё летом 2022 г. в Пентагоне выражали обеспокоенность по поводу распространения оружия США за пределы украинского конфликта.

И вот итог — вооружение уже в руках членов палестинского движения ХАМАС. По всей вероятности, попал оно туда через Египет и Турцию, в рамках зерновой сделки.

При расследовании, Зеленский со своей командой будут иметь очень серьёзный компромат. Киев, понимая это, на сегодня лихорадочно работает над решением проблемы. Разумеется, сейчас киевская власть будет перекладывать всю ответственность на Россию. Уже были заявления, что у боевиков ХАМАС оружие, которое "российские бойцы захватили в качестве трофея".