"Общественное": в Хмельницком на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В украинском городе Хмельницкий прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Фото: openverse

По информации Минцифры Украины, сирены продолжают звучать в Хмельницкой, Кировоградской, Сумской, Черновицкой, Ивано-Франковской и некоторых других областях страны.

"В Хмельницком слышны звуки взрывов", — сказано в Telegram-канале украинского издания "Общественное".

В сентябре стало известно, что российская армия атаковала военный аэродром ВСУ в Хмельницкой области. Предварительно, там хранились британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp.

После ракетного удара по складу боеприпасов, расположенному в Хмельницкой области, образовалась 100-метровая воронка.