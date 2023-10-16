В украинском городе Хмельницкий прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.
По информации Минцифры Украины, сирены продолжают звучать в Хмельницкой, Кировоградской, Сумской, Черновицкой, Ивано-Франковской и некоторых других областях страны.
"В Хмельницком слышны звуки взрывов", — сказано в Telegram-канале украинского издания "Общественное".
В сентябре стало известно, что российская армия атаковала военный аэродром ВСУ в Хмельницкой области. Предварительно, там хранились британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp.
После ракетного удара по складу боеприпасов, расположенному в Хмельницкой области, образовалась 100-метровая воронка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Тело школьницы, погибшей в Каменске-Уральском, вероятно, придётся эксгумировать, рассказал отец погибшей.