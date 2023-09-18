МО: армия РФ ударила по местам хранения снарядов с ураном и ракет Storm Shadow

Российские войска с помощью высокоточного оружия большой дальности ударили по объектам ВСУ, где хранились снаряды с обеднённым ураном и крылатые ракеты Storm Shadow.

Фото: openverse

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, атака была реализована с воздуха в ночь на 18 сентября. Отмечается, что ВС РФ также применили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по складам.

Кроме того, российской атаке подверглись центры радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов.

Как подчеркнули в МО РФ, цели были достигнуты. Армии России удалось поразить все назначенные объекты.

Утром 18 сентября стало известно, что ВКС России нанесли удар по военному аэродрому в Хмельницкой области, где, по предварительным данным, находятся запасы британских ракет Storm Shadow и французских Scalp.