Российские войска с помощью высокоточного оружия большой дальности ударили по объектам ВСУ, где хранились снаряды с обеднённым ураном и крылатые ракеты Storm Shadow.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, атака была реализована с воздуха в ночь на 18 сентября. Отмечается, что ВС РФ также применили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по складам.
Кроме того, российской атаке подверглись центры радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов.
Как подчеркнули в МО РФ, цели были достигнуты. Армии России удалось поразить все назначенные объекты.
Утром 18 сентября стало известно, что ВКС России нанесли удар по военному аэродрому в Хмельницкой области, где, по предварительным данным, находятся запасы британских ракет Storm Shadow и французских Scalp.
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