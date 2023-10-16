Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли достичь каких-либо результатов в ходе наступательной операции, следует из заявления российского лидера Владимира Путина.
По его словам, Киев столкнулся с большими потерями, которые составляют в соотношении примерно один к восьми. Как напомнил президент РФ, так называемое контрнаступление Украины началось 4 июня.
"Пока результатов нет. Есть только огромные потери", — подчеркнул Путин в беседе с журналистом Центрального телевидения КНР в преддверии рабочей поездки в Китай.
Ранее глава государства назвал "чушью" рекомендации американского конгресса о необходимости одновременной подготовки к вооружённому конфликту с Китаем и Россией. Если Запад хочет развязать подобное противостояние, оно не будет похоже на специальную военную операцию (СВО), уточнил российский президент.
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