Военспец Марочко сообщил, что потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях резко возросли

Потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях значительно увеличились за прошедшую неделю. Об этом сообщил бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

Фото: Openverse

"За истёкшую неделю резко возросли потери противника на Купянском и Краснолиманском направлении. Совокупно они превысили потери на Донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода", — заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Этот рост потерь был связан с так называемыми "мясными атаками" со стороны ВСУ.