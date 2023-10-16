Потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях значительно увеличились за прошедшую неделю. Об этом сообщил бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
"За истёкшую неделю резко возросли потери противника на Купянском и Краснолиманском направлении. Совокупно они превысили потери на Донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода", — заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Этот рост потерь был связан с так называемыми "мясными атаками" со стороны ВСУ.
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