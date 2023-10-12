Вооружённые силы Украины (ВСУ) ушли с ряда опорных пунктов в Харьковской области, следует из заявления военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.
По его словам, в районе Синьковки и Петропавловки украинские солдаты отодвинуты на вторую линию обороны.
Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, ВСУ оставили места прежней дислокации из-за активного продвижения российской армии.
Военспец обратил внимание на то, что некоторые украинские подразделения больше не в силах сражаться. Именно поэтому Киев в экстренном порядке перебросил необученный личный состав в район Купянска, уточнил эксперт.
Ранее Марочко сообщил, что подразделение иностранных наёмников покинуло территорию Харькова, забрав все вещи. Предварительно, военные собираются уехать с Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.