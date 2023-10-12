Военспец Марочко: ВСУ отодвинуты на вторую линию обороны в Харьковской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ушли с ряда опорных пунктов в Харьковской области, следует из заявления военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

Фото: openverse.org

По его словам, в районе Синьковки и Петропавловки украинские солдаты отодвинуты на вторую линию обороны.

Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, ВСУ оставили места прежней дислокации из-за активного продвижения российской армии.

Военспец обратил внимание на то, что некоторые украинские подразделения больше не в силах сражаться. Именно поэтому Киев в экстренном порядке перебросил необученный личный состав в район Купянска, уточнил эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что подразделение иностранных наёмников покинуло территорию Харькова, забрав все вещи. Предварительно, военные собираются уехать с Украины.