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Военспец Марочко: ВСУ отодвинуты на вторую линию обороны в Харьковской области

0:57
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ушли с ряда опорных пунктов в Харьковской области, следует из заявления военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

Военспец Марочко: ВСУ отодвинуты на вторую линию обороны в Харьковской области
Фото: openverse.org

По его словам, в районе Синьковки и Петропавловки украинские солдаты отодвинуты на вторую линию обороны.

Как пояснил офицер в беседе с РИА Новости, ВСУ оставили места прежней дислокации из-за активного продвижения российской армии.

Военспец обратил внимание на то, что некоторые украинские подразделения больше не в силах сражаться. Именно поэтому Киев в экстренном порядке перебросил необученный личный состав в район Купянска, уточнил эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что подразделение иностранных наёмников покинуло территорию Харькова, забрав все вещи. Предварительно, военные собираются уехать с Украины.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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