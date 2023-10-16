Ищенко: непонятная поддержка США и битва за выживание ВСУ до конца 2024 года

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Коллективный Запад ещё делает попытки спасти украинскую армию от скорого и полного разгрома.

Фото: Openverse

Но долго ли Запад будет это делать?

"Американцы вооружением собираются поддерживать Киев и дальше. Если деньги кончатся, то поддержку будут сворачивать. В любом случае США планируют продержать Украину на плаву до ноября 2024 года. С моей точки зрения, это просто нереальные сроки, но команда Джо Байдена пытается всеми силами эту проблему решить. Я смотрю по тому, как начинает сыпаться моральный дух ВСУ, и тому, как они начинают всё больше сдаваться в плен. У них-то ситуация критическая и обвал фронта может произойти в любой момент", — отметил аналитик Ростислав Ищенко.

По его словам, поэтому Владимир Зеленский и требует истерично от своих покровителей срочных поставок вооружения. Правда, те танки, которые были поставлены Украине, ещё сохранились в достаточном количестве, и у ВСУ есть в загашнике "бронетанковый кулачок".

Этим маневренным корпусом Генштаб ВСУ может затыкать дыры во фронте, цитирует политолога "Военное дело".

Наверняка есть ещё какие-то резервы, которые выведены с театра военных действий. А значит, Киев свой военный ресурс полностью пока не исчерпал, подытожил Ищенко.