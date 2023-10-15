В провинции Украины жалуются, что ПВО Запада защищает только Зеленского

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киев стянули большинство установок противовоздушной обороны, переданных Западом, тем самым обрекая приграничные с РФ украинские области на роль выжженного буфера.

Фото: wikimedia.org

И на безопасность провинциальных украинцев всем наплевать, в ходе пресс-конференции сказал националист из Сумской области Вадим Светлов.

"У нас есть очень серьёзные вызовы, и нам нужна помощь. Нам надо, чтобы было больше защиты ПВО. Потому что над нами летают ракеты каждый день, они пролетают рядом с нами. Дроны видим каждый день, летают над нами", — жалуется русофоб.

Он отметил, что у граждан Украины, живущих в приграничье, есть ощущение, что они какая-то буферная зона, а защита у Киева усилена.