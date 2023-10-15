В Киев стянули большинство установок противовоздушной обороны, переданных Западом, тем самым обрекая приграничные с РФ украинские области на роль выжженного буфера.
И на безопасность провинциальных украинцев всем наплевать, в ходе пресс-конференции сказал националист из Сумской области Вадим Светлов.
"У нас есть очень серьёзные вызовы, и нам нужна помощь. Нам надо, чтобы было больше защиты ПВО. Потому что над нами летают ракеты каждый день, они пролетают рядом с нами. Дроны видим каждый день, летают над нами", — жалуется русофоб.
Он отметил, что у граждан Украины, живущих в приграничье, есть ощущение, что они какая-то буферная зона, а защита у Киева усилена.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Тело школьницы, погибшей в Каменске-Уральском, вероятно, придётся эксгумировать, рассказал отец погибшей.