В армии Израиля заявили о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За время операции в Газе израильские военные уничтожили шесть высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС, следует из заявления пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Фото: openverse

По данным ведомства, в результате израильских атак погибли люди, которые тесно сотрудничали с лидером ХАМАС Яхьей Синваром. Среди них оказались причастные к массированному ракетному удару по Израилю, реализованному 7 октября.

Как отметили в ЦАХАЛ, Израиль ликвидировал куратора ХАМАС по внутренним связям Абу Маамара и главу Минэкономики Джавада Шмалу. Помимо этого, уничтожены командующий элитным подразделением ХАМАС "Нухба" Али Качи, представитель "Нухбы" Мурад Абу Мурад, а также высокопоставленные чиновники.

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил о намерении Израиля нанести удары по сектору Газа бомбами JDAM производства США. По его мнению, израильская атака может начаться после эвакуации гражданского населения из региона.