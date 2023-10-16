За время операции в Газе израильские военные уничтожили шесть высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС, следует из заявления пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным ведомства, в результате израильских атак погибли люди, которые тесно сотрудничали с лидером ХАМАС Яхьей Синваром. Среди них оказались причастные к массированному ракетному удару по Израилю, реализованному 7 октября.
Как отметили в ЦАХАЛ, Израиль ликвидировал куратора ХАМАС по внутренним связям Абу Маамара и главу Минэкономики Джавада Шмалу. Помимо этого, уничтожены командующий элитным подразделением ХАМАС "Нухба" Али Качи, представитель "Нухбы" Мурад Абу Мурад, а также высокопоставленные чиновники.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил о намерении Израиля нанести удары по сектору Газа бомбами JDAM производства США. По его мнению, израильская атака может начаться после эвакуации гражданского населения из региона.
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