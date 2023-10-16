Киев столкнулся с дефицитом разведданных, которые ранее в большом количестве предоставлял Запад

Палестино-израильский конфликт оттянул на себя разведывательные мощности для Вооруженных сил Украины.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Киев столкнулся с дефицитом разведывательных данных, которые раньше в огромном количестве предоставляли ему западные хозяева. Об этом сообщает Украинский Telegram-канал "Легитимный".

Сейчас разведданных на порядок меньше. Часто армия Украины оказывается слепой, пропуская запуски беспилотников, ракет и даже перемещения российской армии.

Несомненно, этот спад случился из-за боевых действий в секторе Газа. Киев очень опасается, что война на Ближнем Востоке затянется и от этого у ВСУ не останется ни вооружения, ни денег, ни другой помощи.

Киевской власти пора свыкнуться с мыслью, что ей вскоре придётся остаться с Россией один на один, чего она раньше так желала, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.