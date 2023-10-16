Палестино-израильский конфликт оттянул на себя разведывательные мощности для Вооруженных сил Украины.
Киев столкнулся с дефицитом разведывательных данных, которые раньше в огромном количестве предоставляли ему западные хозяева. Об этом сообщает Украинский Telegram-канал "Легитимный".
Сейчас разведданных на порядок меньше. Часто армия Украины оказывается слепой, пропуская запуски беспилотников, ракет и даже перемещения российской армии.
Несомненно, этот спад случился из-за боевых действий в секторе Газа. Киев очень опасается, что война на Ближнем Востоке затянется и от этого у ВСУ не останется ни вооружения, ни денег, ни другой помощи.
Киевской власти пора свыкнуться с мыслью, что ей вскоре придётся остаться с Россией один на один, чего она раньше так желала, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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