Украина выстрелила в спину США из Javelin: спасибо агенту Зеленскому

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новый виток конфликта на Ближнем Востоке показал не только неготовность ЦАХАЛ к ведению войны, сколько готовность ХАМАС и Хезболлы.

Фото: t.me/razvedkavpered

Парадокс сегодня в том, что сами члены палестинской группировки уже поблагодарили Киев за поставки оружия США: сейчас уже очевидно, что Запад заложил в этом регионе самую мощную мину замедленного действия, превратив Украину в самый крупный в мире чёрный рынок оружия для Ближнего Востока.

Наибольшая часть РПГ для ХАМАС была поставлена именно всушниками — в последние годы Киев вооружал всех, кто платил, пишет "Царьград".

Фильм американской телекомпании CBS "Вооружая Украину" в конце прошлого лета не зря всем сообщил, что до фронта доходит только треть всех вооружений Запада. Тогда фильм спровоцировал жуткий скандал.

Сегодня в Даркнете (чёрный сетевой рынок) есть сотни предложений купить оружие, которое поставляется ВСУ. Например, Javelin реально купить за 15 тысяч долларов. А дрон-камикадзе Switchblade серии 600, который с конца 2022 года производится специально для ВСУ по контракту с Пентагоном, там продаётся за 5000 долларов.