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ВС РФ применили огнемётную систему "Тосочка" против скопления пехоты ВСУ в зоне СВО

0:52
Силовые структуры

Российские военные применили тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка" в зоне спецоперации для уничтожения скопления пехоты ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

ВС РФ применили огнемётную систему "Тосочка" против скопления пехоты ВСУ в зоне СВО
Фото: Вадим Савицкий

По данным ведомства, украинская пехота была ликвидирована в укреплённом районе. В Минобороны РФ не назвали конкретное место, где был реализован удар из "Тосочки".

Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на источник в ведомстве, ВС России запустили в сторону противника термобарический снаряд повышенной дальности из огнемётной системы.

Подчёркивается, что после удара бойцы РФ зафиксировали успешное поражение скопления пехоты ВСУ.

Ранее тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" атаковали позиции украинских войск на Донецком направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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