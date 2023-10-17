Российские военные применили тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка" в зоне спецоперации для уничтожения скопления пехоты ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, украинская пехота была ликвидирована в укреплённом районе. В Минобороны РФ не назвали конкретное место, где был реализован удар из "Тосочки".
Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на источник в ведомстве, ВС России запустили в сторону противника термобарический снаряд повышенной дальности из огнемётной системы.
Подчёркивается, что после удара бойцы РФ зафиксировали успешное поражение скопления пехоты ВСУ.
Ранее тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" атаковали позиции украинских войск на Донецком направлении.
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Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.