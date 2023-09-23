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РИА Новости: ТОС "Солнцепёк" нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

Силовые структуры

Тяжёлые системы огнеметов "Солнцепёк" нанесли удары по скоплениям ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили агентству РИА Новости.

РИА Новости: ТОС "Солнцепёк" нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Фото: "Army2016-487" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Кроме того, он отметил, что средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое и Отрадовка на территории Донецкой Народной Республики.

"На Донецком направлении подразделения южной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка", — добавил Минесашвили.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам, принадлежащим пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотным бригадам, а также 37-й бригаде морской пехоты ВС Украины.

Начальник пресс-центра сообщил, что российские военные уничтожили колонну с вооружением и военной техникой противника в районе населённого пункта Родинское, а также уничтожили два склада боеприпасов, два пункта управления, нанесли удары по военному персоналу и военной технике.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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