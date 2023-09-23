Тяжёлые системы огнеметов "Солнцепёк" нанесли удары по скоплениям ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили агентству РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое и Отрадовка на территории Донецкой Народной Республики.
"На Донецком направлении подразделения южной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Клещеевка", — добавил Минесашвили.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам, принадлежащим пятой штурмовой, 24-й механизированной, 53-й и 59-й мотопехотным бригадам, а также 37-й бригаде морской пехоты ВС Украины.
Начальник пресс-центра сообщил, что российские военные уничтожили колонну с вооружением и военной техникой противника в районе населённого пункта Родинское, а также уничтожили два склада боеприпасов, два пункта управления, нанесли удары по военному персоналу и военной технике.
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