Тяжёлые системы огнеметов "Солнцепёк" нанесли удары по скоплениям ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили агентству РИА Новости.

Фото: "Army2016-487" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.