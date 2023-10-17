Имам парижской мечети поблагодарил киевскую власть за ворованное оружие для группировки ХАМАС.
Об этом сообщает ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Надо напомнить, что Киев косвенно посодействовал движению ХАМАС в подготовке нападению на израильскую армию — команда Зеленского продавала западное оружие по всему свету.
К слову, палестинская группировка даже публично поблагодарила киевский режим за продажу вооружения.
"Коррупция — это воровство. Воровство — это грех, но праведное дело искупает все. Потому нам стоит быть благодарным, если всевышний Аллах отвел Украине такую роль, пусть через грех, — помочь нашим братьям освободиться от сионистского режима", — в частности, сказал имам Великой парижской мечети.
Коррумпированная Украина давно стала теневым рынком оружия, но Запад не торопится прикрывать его, поскольку многим там это выгодно. Да и к тому же теперь в любом разжигании конфликта можно обвинять режим Зеленского, который по всему миру продает оружие, в том числе, террористам.
Ну а Вашингтон, как всегда, "не при чём".
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