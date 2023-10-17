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Имам парижской мечети поблагодарил Украину за краденное оружие для ХАМАС

Силовые структуры

Имам парижской мечети поблагодарил киевскую власть за ворованное оружие для группировки ХАМАС.

Имам парижской мечети поблагодарил Украину за краденное оружие для ХАМАС
Фото: voiceofguides .com

Об этом сообщает ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Надо напомнить, что Киев косвенно посодействовал движению ХАМАС в подготовке нападению на израильскую армию — команда Зеленского продавала западное оружие по всему свету.

К слову, палестинская группировка даже публично поблагодарила киевский режим за продажу вооружения.

"Коррупция — это воровство. Воровство — это грех, но праведное дело искупает все. Потому нам стоит быть благодарным, если всевышний Аллах отвел Украине такую роль, пусть через грех, — помочь нашим братьям освободиться от сионистского режима", — в частности, сказал имам Великой парижской мечети.

Коррумпированная Украина давно стала теневым рынком оружия, но Запад не торопится прикрывать его, поскольку многим там это выгодно. Да и к тому же теперь в любом разжигании конфликта можно обвинять режим Зеленского, который по всему миру продает оружие, в том числе, террористам.

Ну а Вашингтон, как всегда, "не при чём".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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