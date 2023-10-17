Киев впервые ударил ATACMS по аэродрому РФ: как России уберечь свою авиацию от этих ракет?

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые применила ракеты большой дальности ATACMS. Удар американских ракет пришёлся по аэродрому Бердянска.

Фото: openverse.org

Официально МО РФ пока не прокомментировало ситуацию. А как уберечь ВКС РФ от ATACMS, рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

"Если это ракеты с кассетной боевой частью, тогда они именно для поражения авиации аэродромов. Для того, чтобы уберечь авиацию, необходимо её рассредоточивать. Максимальное рассредоточение. И строить специальные капониры", — цитирует "Царьград" аналитика.

Это стоит денег, но сбережёт авиацию, сбережёт деньги, вложенное в строительство боевых машин. Но ранее ничего не было сделано, хотя полтора года СВО показали, что авиацию доставали и на территории РФ, подытожил Суконкин.