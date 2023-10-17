Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые применила ракеты большой дальности ATACMS. Удар американских ракет пришёлся по аэродрому Бердянска.
Официально МО РФ пока не прокомментировало ситуацию. А как уберечь ВКС РФ от ATACMS, рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.
"Если это ракеты с кассетной боевой частью, тогда они именно для поражения авиации аэродромов. Для того, чтобы уберечь авиацию, необходимо её рассредоточивать. Максимальное рассредоточение. И строить специальные капониры", — цитирует "Царьград" аналитика.
Это стоит денег, но сбережёт авиацию, сбережёт деньги, вложенное в строительство боевых машин. Но ранее ничего не было сделано, хотя полтора года СВО показали, что авиацию доставали и на территории РФ, подытожил Суконкин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?