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Подробности ударов российской армии по военным аэродромам Украины

Силовые структуры

Потребность ВСУ в использовании аэродромной сети сохраняется, но делать это становится все труднее

Подробности ударов российской армии по военным аэродромам Украины
Фото: t.me/RVvoenkor

С конца августа фиксируется активизация ударов РФ — после серии по Долгинцево и Кульбакино в ночь на 17 октября, нанесён удар по Мартыноке в Николаевской области. Он использовался как аэродром подскока. За несколько часов до удара появилась информация, что в Херсонской и Николаевской областях сбиты два самолёта: МиГ-29 и Су-25, вылетавшие с Николаевской области.

Судя по всему, расчёт делается на "отодвигание" авиации ВВСУ, откуда им придется преодолевать большее расстояние. В этом случае они вынуждены будут нести больше топлива и снизить боевую нагрузку. Это приведет к снижению эффективности ВВСУ, пишет "Военная хроника".

Все украинские военные аэродромы были построены в период СССР. Их месторасположение, характер укрытий и иные параметры известны армии России и учитываются при планировании операций.

Сейчас к приёму авиации на Украине находится не менее пяти аэродромов. Почти все они уже были атакованы, но время от времени там продолжает появляться боевая авиация ВВС Украины.

Ни один из них сегодня не рассматривается как постоянное место базирования. Из-за угрозы ударов исправные МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 перемещаются с одной площадки на другую.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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