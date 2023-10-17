Спикер ВС ВСУ рассказал о возможностях ракеты ATACMS: без шансов для врага

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, как ракеты ATACMS помогут армии Украины.

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Игнат заявил, что ракеты ATACMS, которыми будут ударять по Вооружённым силам РФ, принесут серьёзные изменения на фронте.

"Есть возможность поражать цели безупречно, филигранно и очень точно, и без шансов для врага. Нам будут рассказывать, что сбивают их, но это из истории "не имеющих аналогов" С-400", — объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Ранее сообщалось, что Киев впервые ударил ракетой ATACMS по российскому аэродрому.