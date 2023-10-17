Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, как ракеты ATACMS помогут армии Украины.
Игнат заявил, что ракеты ATACMS, которыми будут ударять по Вооружённым силам РФ, принесут серьёзные изменения на фронте.
"Есть возможность поражать цели безупречно, филигранно и очень точно, и без шансов для врага. Нам будут рассказывать, что сбивают их, но это из истории "не имеющих аналогов" С-400", — объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.
Ранее сообщалось, что Киев впервые ударил ракетой ATACMS по российскому аэродрому.
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