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Израиль повторно ударил по спасателям, искавших женщин и детей под завалами больницы в секторе Газа

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Силовые структуры

Израиль нанёс повторный авиационный удар по сотрудникам спасательных служб, которые искали детей и женщин под завалами уничтоженной больницы в Палестине.

Израиль повторно ударил по спасателям, искавших женщин и детей под завалами больницы в секторе Газа
Фото: Openverse

Об этом сообщает издание The Guardian.

Количество жертв удара по больнице уже увеличилось до 900 человек — и эта цифра продолжает расти.

В Иерусалиме и секторе Газа началось восстание. На улицы вышли толпы человек. Тель-Авив неуклюже обвиняет в ударе террористическую группировку.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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