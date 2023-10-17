Израиль повторно ударил по спасателям, искавших женщин и детей под завалами больницы в секторе Газа

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Израиль нанёс повторный авиационный удар по сотрудникам спасательных служб, которые искали детей и женщин под завалами уничтоженной больницы в Палестине.

Фото: Openverse

Об этом сообщает издание The Guardian.

Количество жертв удара по больнице уже увеличилось до 900 человек — и эта цифра продолжает расти.

В Иерусалиме и секторе Газа началось восстание. На улицы вышли толпы человек. Тель-Авив неуклюже обвиняет в ударе террористическую группировку.