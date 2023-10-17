Израиль нанёс повторный авиационный удар по сотрудникам спасательных служб, которые искали детей и женщин под завалами уничтоженной больницы в Палестине.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Количество жертв удара по больнице уже увеличилось до 900 человек — и эта цифра продолжает расти.
В Иерусалиме и секторе Газа началось восстание. На улицы вышли толпы человек. Тель-Авив неуклюже обвиняет в ударе террористическую группировку.
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