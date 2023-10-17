В Интернете появилось видео удара по больнице в секторе Газа

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В социальных сетях появился видеоролик удара по баптистской больнице в секторе Газа.

Фото: openverse.org

Количество жертв в Палестине возросло количество до 800 человек. Местное Министерство здравоохранения сообщило, что все убитые были гражданскими лицами.

Ливанское военизированное движение "Хезболла" объявило среду, 18 октября, "днём гнева" против Израиля.

После удара ЦАХАЛ по больнице в секторе Газа СМИ Запада стали намекать на возможность отмены визита Джо Байдена в Израиль.