В социальных сетях появился видеоролик удара по баптистской больнице в секторе Газа.
Количество жертв в Палестине возросло количество до 800 человек. Местное Министерство здравоохранения сообщило, что все убитые были гражданскими лицами.
Ливанское военизированное движение "Хезболла" объявило среду, 18 октября, "днём гнева" против Израиля.
После удара ЦАХАЛ по больнице в секторе Газа СМИ Запада стали намекать на возможность отмены визита Джо Байдена в Израиль.
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Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?