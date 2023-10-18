Если армия Израиля начнёт наземную операцию против ХАМАС в секторе Газа, то она не сможет избежать уничтожения. Об этом заявил экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.
По его мнению, военные ХАМАС сознательно заманивают израильскую армию в "смертельную ловушку". Он считает, что палестинское движение даст отпор бойцам ЦАХАЛ.
"Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут", — подчеркнул Риттер в эфире Judging Freedom.
Как пояснил экс-разведчик, количество смертей среди израильских военнослужащих будет очень большим.
Он также добавил, что президенту США Джо Байдену не удастся помочь Израилю одержать победу над ХАМАС и помешать Ирану присоединиться к конфликту. Именно поэтому противостояние в секторе Газа необходимо завершить прямо сейчас, резюмировал Риттер.
Ранее по больнице в Газе был нанесён удар, который, по предварительным данным, привёл к гибели свыше 500 человек.
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