Экс-разведчик Риттер спрогнозировал уничтожение армии Израиля в секторе Газа

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если армия Израиля начнёт наземную операцию против ХАМАС в секторе Газа, то она не сможет избежать уничтожения. Об этом заявил экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Фото: openverse

По его мнению, военные ХАМАС сознательно заманивают израильскую армию в "смертельную ловушку". Он считает, что палестинское движение даст отпор бойцам ЦАХАЛ.

"Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут", — подчеркнул Риттер в эфире Judging Freedom.

Как пояснил экс-разведчик, количество смертей среди израильских военнослужащих будет очень большим.

Он также добавил, что президенту США Джо Байдену не удастся помочь Израилю одержать победу над ХАМАС и помешать Ирану присоединиться к конфликту. Именно поэтому противостояние в секторе Газа необходимо завершить прямо сейчас, резюмировал Риттер.

Ранее по больнице в Газе был нанесён удар, который, по предварительным данным, привёл к гибели свыше 500 человек.