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Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас

Силовые структуры

Российские войска уничтожили две украинские армии, а третья гибнет прямо сейчас, пытаясь прорвать оборонительные рубежи ВС РФ, заявил экс-дипломат из США Час Фриман.

Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
Фото: openverse.org

Он спрогнозировал скорое начало наступательной операции России. Дипломат также указал на ошибку президента Украины Владимира Зеленского, который рассчитывал на поддержку со стороны Запада до победы ВСУ. Как пояснил Фриман, вместо долгосрочной помощи Киев столкнулся с "горой трупов" в зоне конфликта и перспективой лишиться выхода к Чёрному морю.

"По меньшей мере две армии были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя укреплённую оборону РФ", — подчеркнул дипломат в эфире Dialogue works.

Фриман считает, что рано или поздно Украине придётся сделать выбор в пользу нейтрального статуса, поскольку стране не удастся вступить в НАТО.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил вероятность крупного наступления ВС РФ на линии соприкосновения.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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