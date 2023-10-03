Россия сформировала большое количество соединений в восточной части Украины, чтобы в будущем перейти в наступление. Об этом заявил экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
По словам американского полковника, российская армия усиливается, что является плохой новостью для Вашингтона. Он подчеркнул: на востоке Украины подготовлены сотни новых соединений Вооружённых сил РФ.
"Это означает, что идёт подготовка для крупного наступления", — отметил Макгрегор в эфире Judging Freedom.
Экс-советник руководителя Пентагона убеждён: российские военные вскоре отойдут от обороны и начнут наступать. Как пояснил военспец, Киев не сможет пресечь атаки со РФ.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что ВС России в состоянии провести успешную наступательную операцию.
Ранее Макгрегор допустил переход Киева и Одессы под российский контроль. Полковник уточнил, что ВС РФ обладают огромными ресурсами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.