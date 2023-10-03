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Полковник Макгрегор: ВС РФ подготовили сотни соединений для будущего наступления

Силовые структуры

Россия сформировала большое количество соединений в восточной части Украины, чтобы в будущем перейти в наступление. Об этом заявил экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: ВС РФ подготовили сотни соединений для будущего наступления
Фото: Вадим Савицкий

По словам американского полковника, российская армия усиливается, что является плохой новостью для Вашингтона. Он подчеркнул: на востоке Украины подготовлены сотни новых соединений Вооружённых сил РФ.

"Это означает, что идёт подготовка для крупного наступления", — отметил Макгрегор в эфире Judging Freedom.

Экс-советник руководителя Пентагона убеждён: российские военные вскоре отойдут от обороны и начнут наступать. Как пояснил военспец, Киев не сможет пресечь атаки со РФ.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что ВС России в состоянии провести успешную наступательную операцию.

Ранее Макгрегор допустил переход Киева и Одессы под российский контроль. Полковник уточнил, что ВС РФ обладают огромными ресурсами.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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